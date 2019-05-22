ديستريكت 2020 دبي.. المدينة الجديدة بعد رحيل الـ EXPO

أكد الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو دبي 2020 أحمد الخطيب، الانتهاء بالكامل من البنية التحتية لاستقبال المعرض التجاري العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن الخطيب في مقابلة مع "العربية" إنجاز 86 مبنى في موقع إكسبو 2020، مع الانتهاء من بناء المناطق الرئيسية الثلاث، لتصبح مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث الدولي.

وشهد موقع إكسبو 2020 تسجيل 100 مليون ساعة عمل حتى الآن، ووجود 40 ألف عامل قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة.

وبسؤاله عن موقع إكسبو بعد انتهاء المعرض الدولي، قال الخطيب إنه منذ اليوم الأول للعمل أخذنا بعين الاعتبار مرحلة ما بعد إكسبو وهي مرحلة الإرث.

وأشار إلى إعلان سابق بالعام 2017 بجعل المنطقة مدينة جديدة باسم "ديستريكت" 2020 لاستضافة العقول والابتكارات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، وستخدم المنطقة محطة مترو وطرق وجسور والمساحات المكتبية والمواقع ومراكز التسوق والمطاعم وأرض المعارض وغيرها.