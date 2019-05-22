مصر تستهدف إنهاء دعم الكهرباء بـ 3 سنوات

قال وزير #الكهرباء المصري محمد شاكر، إن خطة أزاحة عبء دعم أسعار الكهرباء عن كاهل الميزانية المصرية جرى تمديدها بالسابق من 5 سنوات إلى 8 سنوات.

وأوضح شاكر في مقابلة مع "العربية" أن الخطة التي أطلقت في 2014 بإنهاء الدعم المقدم لأسعار الكهرباء خلال 5 سنوات تعدلت مع تعويم الجنيه المصري بعام 2016 بإضافة 3 سنوات لها.

وأكد أن مصر ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين، ثم تلغيه تماماً بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقاً لسعر الصرف.

وقال إن 60% من المواد المستخدمة في توليد #الطاقة الكهربائية يجري احتساب أسعارها بحسب الدولار الأميركي ولذلك تأثرت بسياسة سعر الصرف.

وأوضح أن #مصر سترفع أسعار الكهرباء 14.9% في المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو.

وأضاف أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب، سيبلغ نحو 10% في السنة المالية المقبلة.

وقال إن أسعار الكهرباء متوسطة ومنخفضة الجهد المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر زادت بنحو 19%.

وتستهدف الحكومة خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة.

وعانت الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.