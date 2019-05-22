منوتشين: لا محادثات تجارة مقررة مع الصين

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه ليس من المقرر حاليا أن يزور مسؤولون أميركيون بكين من أجل الجولة التالية من المفاوضات بين البلدين، وفق ما نقلت "سي.إن.بي.سي".

وكان منوتشين يتحدث إلى الصحافيين قبيل جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وبلغت المحادثات التجارية بين #الصين والولايات المتحدة طريقا مسدودا في وقت سابق من الشهر الجاري مع فشل أكبر اقتصادين في العالم في التوصل إلى اتفاق إثر جولتي مباحثات في بكين و #واشنطن.

ومنذ جولة المفاوضات الماضية التي انتهت في العاشر من مايو أيار، زاد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الرسوم على الواردات الصينية وهدد بفرض رسوم على جميع السلع المتبقية القادمة من الصين.

وأمس الثلاثاء، أبلغ تسوي تيان كاي السفير الصيني لدى الولايات المتحدة قناة فوكس نيوز أن بكين مازالت ترحب بإجراء محادثات.