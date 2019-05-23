الصناديق السيادية تزيد استثمارات رأس المال المغامر

أظهر بحث جديد، اليوم الخميس، أن صناديق الثروة السيادية استثمرت في شركات التكنولوجيا غير المدرجة في 2018 بأكثر من أي عام مضى منذ 2015، مع انكماش أسواق الأسهم بسبب تراجع الطروح العامة الأولية وعمليات إعادة شراء الأسهم الضخمة.



وبحسب تقرير 2018 من المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، تضاعف التزام صناديق الثروة بالشركات التي مازالت في مراحلها المبكرة إلى مثليه، مقارنة مع العام السابق، في حين زاد عدد الصفقات عند مرحلة تمويل التوسع بأكثر من 40%.



ويعرف رأس المال المغامر أو "الجريء" أو "المُخاطر"، بأنه أحد أشكال التمويل الذي تقدمه الصناديق الاستثمارية والشركات الكبرى إلى الشركات الريادية الناشئة، عند بداية تأسيسها، أو في مراحل تطورها، بالنظر إلى ما تتميز به هذه الشركات من فرص نجاح ونمو كبير، إلا أنها في الوقت ذاته، تكون محاطة بمخاطر عالية.