تفادياً لعقوبات أميركا.. قطر تخفض التجارة مع إيران

يبدو أن شبح #العقوبات_الأميركية لم يخيم على إيران نفسها فقط بل على كافة الجهات التي تتعاون مع إيران.

وفي هذا السياق كشف مسؤول إيراني عن انخفاض التبادل التجاري مع #الدوحة بسبب العقوبات.

ووفقا لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا)، كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية "عدنان موسوي بور" عن انخفاض جديد في التبادل التجاري بين الدوحة وطهران، مضيفاً أنه "منذ 3 أو 4 أيام مضت، ترددت أنباء حول تنفيذ #قطر للعقوبات الأميركية (ضد إيران)، ولكن بعد أن اتصلنا بهم نفوا ذلك إلا أنه قبل سويعات أعلنوا أنهم سيلتزمون بقرارات وزارة الخزانة الأميركية، أي إنهم يبعثون المواد الغذائية والأدوية فقط إلى إيران، في حين كنا نحن قبل فترة وجيزة نوفر لهم المواد الغذائية والزراعية".

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وعلى خلفية أزمة العلاقات بين الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، سبق أن قدمت هذه الدول مطالب إلى الدوحة لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية، وتتضمن 13 بنداً تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

وشملت قائمة المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري، بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دولياً على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.

وأردف رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية بالقول: "قبل شهر رمضان زار وزير الخارجية القطري طهران، ولكن نحن لا نعرف ما دار في اجتماعاته ولكن السلوك الأخير لدولة قطر يناقض العلاقات الجيدة جيدا بين التجار في البلدين.

وأنهى حديثه، قائلاً: "ننتظر تلقي أنباء تكميلية وتفاصيل أكثر اليوم أو غداً".

وكان "عدنان موسوي بور" أعلن في يوليو 2018 عن خطة إيرانية لرفع صادراتها من السلع إلى قطر حتى 900 مليون دولار في عام 2020.