كارلوس غصن يمثل أمام محكمة في طوكيو اليوم

مثل الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن في قاعة محكمة يابانية لحضور جلسة استماع قبل محاكمته بتهمة سوء سلوك مالي.

وتعتبر جلسة اليوم الخميس، هي الأولى ضمن سلسلة جلسات استماع لإتمام إجراءات لوجستية قبيل المحاكمة، التي لم يحدد موعد لها، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

واعتقل غصن في نوفمبر من العام الماضي بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله، وخيانة الثقة.

وأُطلق سراحه بكفالة في مارس، وأعيد اعتقاله في الرابع من إبريل باتهامات جديدة.

وأطلق سراحه مرة أخرى في 25 إبريل بكفالة إضافية قيمتها 500 مليون ين، ما يعادل 4.5 مليون دولار.

ويشدد غصن على براءته، مستنكرا إلقاء القبض عليه وواصفا ذلك "بالمؤامرة" التي يحيكها البعض في نيسان.