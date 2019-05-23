"فتور" في الصناعات التحويلية في ألمانيا وسط التوتر التجاري

كشف مسح أن النشاط في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية الألمانيين تراجع في مايو/أيار، مما يرجع إلى تأثير #النزاعات_التجارية المستمرة دون حل على أكبر اقتصاد أوروبي.



وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 44.3 من 44.4 في أبريل نيسان وهو الشهر الخامس على التوالي الذي تقل فيه القراءة عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.



وقال الخبير الاقتصادي في ماركت كريس وليامسون إن الانخفاض الطفيف يشير إلى أن ركود القطاع، الأشد تضررا من النزاعات التجارية عن الخدمات، بلغ مداه.



وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 55.0 من 55.7 في الشهر السابق. ويشير أول انخفاض بعد ارتفاع لأربعة أشهر متصلة إلى أن القطاع، الذي كان يمد الاقتصاد بزخم النمو مع فتور الصناعات التحويلية، يبدي مؤشرات على تعرضه لضغوط.



وقال وليامسون "يبدو أن التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية اجتاز ذروته وأن القطاع يتحرك نحو فترة من الاستقرار لكن الطريق مازال طويلا قبل العودة إلى النمو".



وكشف المسح أن الأسوأ ربما انتهى بالنسبة لشركات #الصناعات_التحويلية_الألمانية وهو ما تبدى في تباطؤ معدلات انكماش الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة ومبيعات التصدير.



نتيجة ذلك، ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يرصد النشاط في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 52.4 وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.



ويشكل القطاعان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد.



ونما #الاقتصاد_الألماني بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام بعد توقف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وكان الإنفاق الخاص والبناء محركي النمو الرئيسيين.