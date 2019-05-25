الصين تكشف عن أحدث قطار تفوق سرعته الطائرات

كشفت شركة خطوط #السكك_الحديدية الصينية المملوكة للدولة (CRRC) – أكبر مورد في العالم لمعدات النقل بالسكك الحديدية – عن نموذج قطار ماجليف Maglev الذي سينقل الركاب بسرعة تصل إلى 373 ميلاً في الساعة (600 كيلومتر في الساعة). وذكرت التقارير أن القطار سيدخل الآن فترة اختبار قبل أن يبدأ الإنتاج الكامل في عام 2021.

ويسمح هذا القطار بنقل الركاب بين #بكين و #شانغهاي في ثلاث ساعات ونصف الساعة فقط، مقارنةً بالساعات الأربع والنصف التي تستغرقها الطائرة حاليًا للقيام بالرحلة، وذلك وفقًا لدينغ سانسان Ding Sansan، نائب كبير المهندسين في شركة CRRC.

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وكانت #الصين قد أعلنت عن نيتها بناء نوع جديد من قطار ماجليف بحيث يكون الأسرع في العالم في عام 2016، وذلك في محاولة منها للقفز فوق الرقم القياسي السابق البالغ 267 ميلاً في الساعة (431 كيلومترا في الساعة)، الذي تم تسجيله في رحلة قطار ماجليف بين مطار شنغهاي ومركز المدينة.

ويعرف قطار ماجليف Maglev بأنه قطار يعمل بقوة الرفع المغناطيسي المعلق، وتُطلق التسمية اختصاراً لاسم Magnitic levitation، وتسمح تقنية الارتفاع المغناطيسي بالوصول إلى مثل هذه السرعات العالية عن طريق الحد من الاحتكاك الناتج عن قطارات السكك الحديدية التقليدية.

وينزلق قطار ماجليف على وسادة هوائية، بدلاً من العجلات المعدنية المستخدمة في القطارات التقليدية التي على تماس مباشر بالقضبان المعدنية، وهناك عدد قليل من الدول المُشغلة لمثل هذه القطارات في الوقت الحاضر حول العالم، وهي الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان.

وتُعد شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في الصين الأكبر عالميًا، مع أكثر من 12400 ميل من المسارات المبنية، وتبني CRRC مشاريع سكك حديدية عالية السرعة خارج الصين أيضاً، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأستراليا، وجنوب شرق آسيا، و #المكسيك وتركيا، وتايلاند، وإندونيسيا، وروسيا.

يُذكر أن نموذج CRRC ليس أول قطار يصل إلى هذه السرعات، إذ سجلت اليابان في عام 2015 رقمًا قياسياً جديداً في السرعة بلغ 375 ميلاً في الساعة (603 كيلومترا في الساعة) عبر قطار ماجليف، لكنه لن يكون جاهزاً للاستخدام التجاري حتى عام 2027.