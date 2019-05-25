لهذا السبب.. مالي ترفع صادرات الذهب لـ 2.4 مليار دولار

قال المعهد الوطني للإحصاء إن صادرات #مالي من #الذهب زادت 15.4% إلى 61.63 طن في عام 2018، ارتفاعا من 53.4 طن في عام 2017،ف يما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع التعدين الصناعي.

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وأظهرت أرقام نشرها المعهد أن قيمة صادرات مالي من الذهب ارتفعت إلى 1.46 تريليون فرنك إفريقي (2.40 مليار دولار) العام الماضي، من 1.28 تريليون فرنك إفريقي في 2017.

وجاء كل الذهب المسجل تقريبا من #التعدين_الصناعي، بينما تم تسجيل 800 كيلوغرام فقط من التعدين الحرفي.

ومالي هي ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا.