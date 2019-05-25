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"غولدمان ساكس" يرفع احتمالات حدوث "بريكست" فوضوي

المصدر: لندن - رويترز
رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا مالي
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رفع بنك #غولدمان_ساكس احتمالاته لـ #بريكست بدون اتفاق إلى 15 بالمئة من 10 بالمئة، حيث من المحتمل أن تفتح استقالة رئيسة الوزراء #تيريزا_ماي الطريق أمام سياسيين أكثر تشددا لقيادة #بريطانيا إلى الخروج من #الاتحاد_الأوروبي.

وقال أدريان بول الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس إن التصديق على اتفاق خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي لم يعد ممكنا في الربع الثاني من هذا العام.

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وكتب يقول "نحن نتوقع انسحابا منظما من الاتحاد الأوروبي في أواخر 2019 أو أوائل 2020، لكن قناعتنا منخفضة".

وأضاف بول أن رئيس الوزراء الجديد سيواجه نفس القيود التي واجهتها ماي في التفاوض على اتفاق، قائلا إنهم سيعودون في نهاية المطاف إلى البرلمان بصيغة قريبة لاتفاق الانسحاب الحالي.

كلمات دالّة

#بريكست, #الاتحاد الأوروبي, #ماي, #بريطانيا, #غولدمان ساكس, #تيريزا ماي

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