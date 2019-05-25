"غولدمان ساكس" يرفع احتمالات حدوث "بريكست" فوضوي

رفع بنك #غولدمان_ساكس احتمالاته لـ #بريكست بدون اتفاق إلى 15 بالمئة من 10 بالمئة، حيث من المحتمل أن تفتح استقالة رئيسة الوزراء #تيريزا_ماي الطريق أمام سياسيين أكثر تشددا لقيادة #بريطانيا إلى الخروج من #الاتحاد_الأوروبي.

وقال أدريان بول الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس إن التصديق على اتفاق خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي لم يعد ممكنا في الربع الثاني من هذا العام.

موضوع يهمك لم تستطع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تمنع دموعها وهي تعلن أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في... شاهد.. تيريزا ماي تجهش بالبكاء وهي تعلن استقالتها الأخيرة

وكتب يقول "نحن نتوقع انسحابا منظما من الاتحاد الأوروبي في أواخر 2019 أو أوائل 2020، لكن قناعتنا منخفضة".

وأضاف بول أن رئيس الوزراء الجديد سيواجه نفس القيود التي واجهتها ماي في التفاوض على اتفاق، قائلا إنهم سيعودون في نهاية المطاف إلى البرلمان بصيغة قريبة لاتفاق الانسحاب الحالي.