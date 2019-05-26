الجنيه المصري يعزف منفرداً ويواصل مكاسبه مقابل الدولار

رغم الخسائر التي تطارد عملات الأسواق الناشئة بقيادة الليرة التركية التي تتجه إلى خسائر ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار، لكن الجنيه المصري تمسك بمكاسبه الأخيرة ليظل عند أعلى مستوى له في أكثر من عامين.

وفي تعاملات صباح اليوم الأحد، شهد سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري تراجعاً في البنوك، بقيمة تتراوح ما بين قرش واحد إلى 7 قروش.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر قرشاً واحداً ليسجل 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع. وهبط الدولار في البنك الأهلي المصري بنحو قرشين ليسجل 16.83 جنيه للشراء، و16.91 جنيها للبيع.

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وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 7 قروش ليسجل 16.84 جنيه للشراء، 16.93 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك البركة نحو 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع، بتراجع قدره قرشان. وتراجع الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشاً واحداً ليسجل 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الدولار بنحو قرش واحد في بنك عَـوده ليسجل 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع.

وكان سعر صرف الجنيه المصري قد ارتفع أمام الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري حتى الوقت الراهن بالبنك المركزي المصري بنسبة 5.83%.

وأرجع البنك المركزي المصري هذه المكاسب إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية وخاصة فيما يتعلق بالسياحة والتصدير.

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع مشتريات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية منذ أواخر 2016 عندما حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه، الذي كان مربوطا بالدولار وقتئذ وكان يجري تداوله عند 8.8 جنيه مقابل الدولار، بموجب بنود اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط مصر من مستورد للغاز إلى مصدر.

وشهد الدولار الأميركي قفزة قوية مع بدء الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تأثر سوق الصرف بقرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار والذي تسبب في أن يقفز سعر صرف الدولار من مستوى 9 جنيها إلى أكثر من 19.6 جنيه في منتصف العام 2017.

لكن تسببت الإجرءات التي تتبعها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في أن تستعيد العملة المصرية عافيتها في الوقت الذي تشهد فيه عملات الأسواق الناشئة خسائر عنيفة مقابل الدولار.