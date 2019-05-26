السعودية والعراق.. جهود لتعزيز الاستثمارات والتجارة

أشار إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، ورئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والتنموية بمجلس التنسيق السعودي العراقي، إلى أن البلدين ناقشا الفرص الاستثمارية في العراق، وذلك على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي للسعودية الأسبوع الماضي.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن الاجتماع كان ناجحاً بكل المقاييس، وهو امتداد للاجتماعات السابقة، حيث تمت مناقشة الفرص الاستثمارية في العراق والتي عرضت على القطاع الخاص السعودي.

وذكر أيضاً أنه تمت مناقشة التحديات التي يواجهها المستثمرون السعوديون في العراق مع الوفد العراقي للعمل على تذليلها.

ولفت إلى أن الصادرات السعودية إلى العراق نمت بأكثر من 70%، لكنه اعتبر أن الأرقام غير مرضية لحد الآن متوقعاً زيادة كبيرة بعد افتتاح خط "جديدة عرعر" الذي يربط بين المملكة والعراق.

من جهته، أشار د.نوري الدليمي وزير التخطيط العراقي إلى أن السعودية والعراق ناقشا قضايا عدة، أبرزها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحفيز الاستثمارات بين البلدين.

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وقال في مقابلة مع "العربية" إن الاجتماع كان مثمراً وجدياً وتم خلاله وضع آليات تطبيق حقيقية على الأرض، وتحديد مواعيد لتطبيق ما اتفق عليه.

وأضاف: "سيرى البلدان نتائجه قريباً بمشاريع على الأرض تخدم الطرفين".