بعد رحيل ماي هل تنجح بريطانيا بإتمام صفقة الانفصال؟

بعد ثلاث سنوات من مواجهة #تيريزا_ماي التحدي المتمثل في إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي #بريكست تغادر رئيسة الوزراء داونينغ ستريت بخيبة أمل، بعد أن تقدمت باستقالتها إثر فشلها ثلاث مرات في تمرير اتفاق البريكست.

وستتنحى ماي كرئيسة لحزب المحافظين في السابع من يونيو لكنها ستبقى رئيسة للوزراء لحين انتخاب خلف لها وهو ما سيتم على الأرجح بنهاية يوليو.

وتزيد استقالة ماي من احتمال خروج بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي بدون اتفاق، خاصة في ظل إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم التفاوض على أي صفقة جديدة، وفي ظل عدم ممانعة المرشحين لخلافتها، وعلى رأسهم بوريس جونسون الخروج من دون اتفاق.

لكن حدوث #بريكسيت من دون صفقة ليس بهذه البساطة، فعلى الرغم من أن بعض الشخصيات في حزب المحافظين يؤيدون هذه الفكرة إلا أن البرلمان يعارضها.

وقد تؤدي محاولة فرض بريكست من دون اتفاق إلى انتخابات عامة أو حتى استفتاء ثانٍ. وسيظل الاتحاد الأوروبي يطلب حلاً للحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا قبل أن يوافق على أي نوع من الصفقات التجارية مع المملكة المتحدة.

وفي الوقت الحالي من المفترض إجراء الانتخابات التالية في عام 2022، لكن الانتخابات قد تتم في وقت أقرب في حالتين: إذا صوت ثلثا أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 نائبا على ذلك أو في حال حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية بسيطة في البرلمان، دون نجاح أي حزب في كسب ثقة مجلس العموم في غضون 14 يومًا من طرح الثقة.