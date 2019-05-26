مناقشة فرص الاستثمار بين السعودية والعراق

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، سامي الأعرجي، أن السعودية والعراق ناقشا الفرص الاستثمارية التي يوفرها العراق للقطاع الخاص.

وأضاف الأعرجي في مقابلة مع "العربية" أن الهيئة شرحت لممثلي القطاع الخاص السعودي، الفرص وبيئة الاستثمار في العراق، وطرحنا الفرص الاستثمارية المهمة، وقمنا بالإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تهم المستثمرين.

وعبر الأعرجي عن تفاؤله بدور القطاع الخاص في كلا البلدين في مواكبة التطلعات لدى الجانبين على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، واصفا شركات القطاع الخاص في البلدين بأنها مؤهلة لتأخذ دور المبادرة في هذا التعاون.