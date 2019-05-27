بعد انكماش تاريخي.. استقرار مبيعات السيارات الصينية

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية أن مبيعات #السيارات_الصينية الجديدة ستبلغ نحو 28.1 مليون سيارة هذا العام دون تغيير عن المستويات المسجلة في 2018.

وقالت شينخوا، استنادا إلى تقرير يصدره بشكل مشترك اتحاد مصنعي السيارات في #الصين وأطراف أخرى، إن مبيعات سيارات الركوب ستبلغ نحو 23.7 مليون سيارة، وهو مستوى مماثل أيضا للمُسجل في العام الماضي.

لكن التقرير قال إن مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة من المرجح أن تظل إيجابية وتنمو نحو 27 بالمئة لتسجل 1.6 مليون سيارة من 1.26 مليون سيارة في 2018.

وانكمشت #سوق_السيارات في البلاد العام الماضي للمرة الأولى في أكثر من 20 عاما بسبب ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وانخفضت المبيعات الشهرية حتى الآن لعشرة أشهر على التوالي.