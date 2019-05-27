ديوان المراقبة في السعودية يكشف تجاوزات بـ17.4 مليار ريال

وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها 18.7 مليون ريال لنحو 627 من منسوبي ديوان المراقبة العامة، لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية.

وبلغت قيمة التجاوزات التي تم الكشف عنها 17.38 مليار ريال.

وشملت التجاوزات صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، أو تفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، أو تصحيح بعض المعالجات المحاسبية والحيازات المالية.