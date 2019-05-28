إجراءات عقابية "أوروبية" بحق إيطاليا.. وغرامة بـ3 مليارات يورو

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، إن #المفوضية_الأوروبية قد تفرض غرامة 3 مليارات يورو على #إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي.

وأضاف أنه سيستنفر كل طاقاته لمكافحة ما وصفه بقواعد مالية أوروبية عتيقة وغير عادلة.

وكان مسؤولان في منطقة اليورو قالا لرويترز، أمس الاثنين، إن من المرجح أن تبدأ #بروكسل إجراءات عقابية بحق إيطاليا في الخامس من يونيو/حزيران بسبب المالية العامة للدولة.

ومن المتوقع إرسال خطاب تحذير لروما من المفوضية هذا الأسبوع.

وأفاد سالفيني، في مقابلة مع راديو آر.تي.ال، "لنرى إذا كان سيصلنا هذا الخطاب ليفرضوا علينا غرامة بسبب الديون المتراكمة من قبل ويطالبوننا بسداد 3 مليارات يورو".