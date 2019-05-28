هنت: بريكست بدون اتفاق "انتحارٌ" سياسي

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من خلال انتخابات عامة، سيكون انتحارا سياسيا.

وأضاف أنه سيحاول اكتساب المزيد من الوقت لتأمين صفقة جديدة لـBrexit في حال فاز برئاسة الحكومة.

وكان هنت أعلن عن ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لرئيسة وزراء بريطانيا #تيريزا_ماي التي أعلنت استقالتها بحلول السابع من يونيو المقبل.

وكانت مراسلة "العربية" كارينا كامل، قد قالت إن الفوز الساحق لحزب #البريكست في انتخابات #البرلمان_الأوروبي ، يحمل دلالات عديدة على أن المملكة المتحدة منقسمة بين مؤيد ومعارض للخروج من #الاتحاد_الأوروبي .

وجاءت نتائج الانتخابات على الشكل الآتي:

- حصل حزب البريكست على أكثر من 30% من الأصوات بما يترجم تقريبا إلى 28 مقعدا في البرلمان الأوروبي.

- في المرتبة الثانية، كان لافتا حصول الحزب الليبرالي الديمقراطي على 20% من عدد الأصوات.

- في المرتبة الثالثة، جاء #حزب_العمال حيث إن التناقض في رأي الحزب العمالي (من ناحية يعلن تأييده لإجراء استفتاء ثانٍ ومن ناحية أخرى يغير أقواله)، دفع بالناخبين للتحول إلى الليبراليين الديمقراطيين الذين جاؤوا برسالة واضحة: نود إلغاء البريكست والعدول عن القرار.

- وحل الحزب الأخضر في المرتبة الرابعة

- بينما المفاجأة جاءت بهزيمة أسوأ من المتوقع بالنسبة للحزب المحافظ الحاكم الذي جاء بالمرتبة الخامسة.