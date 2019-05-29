تحويلات الأجانب من السعودية تهبط 8.5% في أبريل

هبطت تحويلات الأجانب من السعودية خلال أبريل الماضي بنسبة 8.51%، إلى 10.723 مليار ريال، مقارنة مع 11.721 مليار ريال في شهر أبريل 2018، وفقا لتحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات مؤسسة النقد العربي السعوي "ساما".

وخلال الربع الأول من 2019، تراجعت تحويلات الأجانب من السعودية إلى 31.9 مليار ريال، مقابل 32.9 مليار ريال، في الربع الأول من 2018، بتراجع 3%.

وعلى أساس شهري هبطت تحويلات الأجانب من السعودية بنسبة 4.75%، حيث كانت 11.528 مليار ريال، في شهر مارس الماضي.

موضوع يهمك هبطت تحويلات الأجانب من السعودية خلال مارس الماضي بنسبة 12.03%، إلى 11.25 مليار ريال، مقارنة مع 12.79 مليار ريال في شهر... تحويلات الأجانب من السعودية تهبط 12% في مارس اقتصاد

وفي سياق متصل تراجعت تحويلات السعوديين للخارج في أبريل الماضي بنسبة 2.38% إلى 5.06 مليار ريال، مقابل 4.94 مليار ريال، في أبريل 2018.

وكانت تحويلات الأجانب في السعودية قد بلغت خلال 2018 نحو 136.432 مليار ريال، متراجعة بنسبة 4% مقارنة مع 141.6 مليار ريال خلال 2017.

وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وخلال الربع الرابع من عام 2018، بلغت قيمة تحويلات الأجانب 32.93 مليار ريال، مقابل 38.261 مليار ريال في الربع الرابع من 2017، بتراجع 14%.

وفي يوليو من العام الماضي، طبقت الحكومة السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهرياً على كل مرافق، وزادت هذه الرسوم بدءا من شهر يناير الماضي.

كما بدأت الحكومة السعودية فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع شهر يونيو من العام الماضي.