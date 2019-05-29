ثقة المستهلكين الأميركيين ترتفع في مايو

قفز مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين في مايو مع تزايد تفاؤل الأسر بشأن سوق العمل، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يقف على أرض صلبة على الرغم من مؤشرات في الآونة الأخيرة على أن النشاط يتباطأ.



وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين زاد 4.9 نقطة إلى قراءة بلغت 134.1 هذا الشهر، مرتفعا إلى مستويات سُجلت في الخريف الماضي حين حوم المؤشر قرب أعلى مستوى في 18 شهرا.



وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 130.0 هذا الشهر. ونزل مقياس في المسح بشأن صعوبة الحصول على الوظائف إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2000.