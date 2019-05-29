1.89 تريليون ريال أصول "ساما" الأجنبية بنمو 1%

أظهرت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية للمملكة بنسبة 1% لتصل إلى 1894 تريليون ريال، مقابل 1.873 تريليون ريال بنمو 20.79 مليار ريال مقارنة مع شهر مارس، مسجلة أعلى مستوى لها في سبعة أشهر وتحديداً منذ سبتمبر 2018.

وارتفعت ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في شهر أبريل الماضي، بدعم من نمو النقد الأجنبي وودائع في الخارج، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

وارتفعت قيمة "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" بنحو 29.73 مليار ريال في أبريل 2019 بنسبة 4.9% لتصل قيمتها بنهاية الشهر إلى نحو 636.98 مليار ريال – كأعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2018 –، مقارنة بـ 607.25 مليار ريال بنهاية مارس 2019.

ويشكل النقد الأجنبي وودائع في الخارج نحو 33.6% من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية أبريل 2019 مقارنة 32.4% بنهاية مارس 2019.

كما استقرت الموجودات الأجنبية الشهر الماضي على أساس سنوي.

وارتفع الإقراض للقطاع الخاص في السعودية في إبريل بنسبة 0.5% مقارنة مع شهر مارس، وبنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى تريليون وأربعمئة وسبعة خمسين مليار ريال.