واشنطن تؤكد: بكين لا تتلاعب بقيمة اليوان

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير نصف سنوي أن أياً من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة - ولا سيما الصين- تتلاعب بقيمة عملته الوطنية لتحقيق مكاسب غير عادلة.

وقالت الوزارة في تقريرها إنه "على الرغم من أن ممارسات تسع دول لا تزال بحاجة لمراقبة دقيقة" فإن أيّاً من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة لم يتخط الخط الأحمر على صعيد التلاعب بالعملة لتحقيق مزايا تفاضلية لصادراته، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتعد الدول التسع الموضوعة تحت مجهر المراقبة الأميركي هي: الصين وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وفيتنام.

وكانت هذه القائمة تضمّ دولتين أخريين هما الهند وسويسرا لكنّ الولايات المتحدة أزالتهما منها.