استطلاع: معدل التضخم في أنقرة سيتجاوز الـ19% هذا العام

توقع استطلاع للرأي لوكالة رويترز أن يصل معدل التضخم في #تركيا هذا العام إلى 19.1%.

وكانت نسبة التضخم قد سجلت أعلى مستوى لها منذ 15 عاما في أكتوبر الماضي عند 25%.

ووصلت نسبة #التضخم_في_تركيا بنهاية الشهر الماضي عند 19.5%.

يأتي ذلك بعد أن خسرت #الليرة_التركية 30% من قيمتها أمام الدولار في عامين، حيث خسرت الليرة 14% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.

وفي خطوة لمواجهة انسحاب رؤوس الأموال، فرضت تركيا على المحافظ الاستثمارية في أسواق المال التابعة لصناديق التقاعد، استثمار 25% من قيمتها على الأقل في سندات الحكومة التركية.

كما فرضت تركيا على صناديق التقاعد استثمار ما لا يقل عن 10% من الصندوق في #البورصة_التركية .

وسوف يكون أمام الصناديق القائمة حتى الـ31 من يوليو للامتثال بالتوجيهات الجديدة.

وكان المركزي التركي قد أصدر قرارا يلزم البنوك بزيادة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية الذي يتوجب عليها إيداعه في المركزي.

ورفع المركزي النسبة من الودائع بالعملات الأجنبية التي يتوجب على البنوك إيداعها كاحتياطي لدى المركزي بمئتي نقطة أساس، وهو ما سيؤدي إلى سحب 4.2 مليار دولار من السيولة النقدية الأجنبية في السوق.