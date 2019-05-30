شاهد..مبارزة بين مذيعتين أميركية وصينية تعكس عمق الخلاف

نقلت مذيعتان إحداهما في التلفزيون الرسمي الصيني والأخرى في شبكة قنوات فوكس "مبارزتهما الكلامية" بشأن #الحرب_التجارية الدائرة بين بلديهما إلى المحطة الأميركية بعد أن حظيت بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

My thanks to Xin @thepointwithlx for joining me tonight to discuss the #China U.S. #trade relationship! #TrishRegan You can watch ENTIRE segment HERE: https://t.co/tYiStm60le — Trish Regan (@trish_regan) May 30, 2019



وبثت قناة فوكس الاقتصادية المناظرة بين ليو شين التي تعمل في قناة سي.جي.تي.إن الصينية الرسمية الناطقة بالإنجليزية ومقدمة البرامج في فوكس تريش ريجان مساء أمس الأربعاء في الولايات المتحدة، لكنها لم تُبث على الهواء في الصين رغم أنها اجتذبت اهتماما واسعا من الدولة ومن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي بداية الفقرة التي استغرقت 16 دقيقة بدأت ليو بتصحيح ريجان، قائلة إنها لا تنتمي للحزب الشيوعي الصيني وإنها تدلي برأيها الشخصي بصفتها صحفية في القناة الصينية.



ووافقت ليو على أن سرقة حقوق الملكية الفكرية مشكلة لكنها ليست في #الصين وحدها، قائلة إن هناك "إجماعا" في الصين على أنه "ليس هناك جهة ولا دولة ولا فرد يمكنه أن يصبح قويا ويطور من نفسه دون حماية لحقوق الملكية الفكرية".



وطلبت ريجان من ليو تعريف رأسمالية الدولة لترد بوصف #النظام_الاقتصادي_الصيني بأنه "اشتراكية بخصائص صينية يُتوقع أن تضطلع فيه قوى السوق بدور مهيمن أو حاسم في تخصيص الموارد".



وشاركت ليو في البرنامج من بكين وتسببت فروق توقيت وصول البث التي حذرت منها ريجان في تداخل الحديث بينهما أحيانا.



وتابع كثيرون في الصين النقاش على مدونة التلفزيون الرسمي سي.سي.تي.في وشاهده البعض عبر البث الحي على الإنترنت.



وكان رأي مستخدمي الإنترنت في الصين بشكل عام هو أن ليو ردت جيدا لكن وسما على ويبو، وهو موقع صيني على غرار تويتر، ينتقد مقاطعة ريجان لحديث ليو ثلاث مرات اجتذب 130 مليون مشاركة.



بدأت المبارزة الكلامية بين ليو وريجان على الهواء ثم انتقلت إلى تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الصينية. وانتقدت ليو أكثر من مرة طريقة تغطية ريجان لملف الصين مما دفع المذيعة الأميركية للاتصال بها لإقامة حوار صريح بشأن الأمر.

وقالت ليو عن ريجان في المحطة الصينية "إنها واثقة تماما من أن بلادها ضحية، ساخطة لدرجة أن عينيها تطلقان الشرر فعليا، لكن وبتحليل متمعن لكلامها يتبين أن كله عواطف واتهامات لا تؤيدها أي معلومات تذكر".

وردت ريجان على الهواء وعلى تويتر هذا الأسبوع قائلة "إنهم يشنون حرب معلومات شاملة على الولايات المتحدة الأميركية، وأنا أحدث هدف لهم".