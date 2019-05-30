مصر.. قيمة الاستثمارات السعودية ترتفع 44%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة صافي الاستثمارات السعودية في مصر خلال الربع الثاني للعام المالي 2018 / 2019، لتسجل 125.5 مليون دولار مقابل 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 44.1%.

وأشار الجهاز في بيان اليوم الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسعودية، حيث بلغت 276.7 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2019، مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من السعودية لتسجل 933.4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير عام 2019 مقابل مليـار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 1.2 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير، مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7.7%.