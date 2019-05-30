منظمة دولية تفتح تحقيقا في شكوى إماراتية ضد قطر

وافقت منظمة التجارة العالمية على التحقيق في شكوى تقدمت بها الإمارات ضد التدابير التي فرضتها الدوحة على السلع الإماراتية.

وقررت المنظمة الدولية يوم الثلاثاء، إحالة الشكوى الإماراتية على لجنة محكمين للبت فيها.

وجاء في بيان المنظمة أن "الإمارات طلبت إجراء مشاورات في شأن التدابير التي فرضتها قطر المتعلقة باستيراد وتخزين وتوزيع وتسويق أو بيع السلع ذات المنشأ الإماراتي".

وقالت الإمارات إن "الإجراءات القطرية تتعارض على ما يبدو مع اتفاقات المنظمة الدولية".

ووفقاً لوكالة "رويترز"، أمرت قطر المتاجر بإزالة أي بضائع منشؤها أي من دول التحالف الذي تقوده السعودية.