المكسيك: فرض ترمب رسوماً جديدة سيكون كارثياً

قال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور في رسالة إلى نظيره الأميركي، دونالد ترمب، إن "أميركا أولا مغالطة"، وذلك رداً على إعلان البيت الأبيض عزمه فرض رسوم جمركية تبلغ 5% على جميع السلع القادمة من المكسيك بدءاً من العاشر من يونيو.



وقال لوبيز أوبرادور إنه يريد تجنب مواجهة مع الولايات المتحدة، وإن مُثُلاً عليا مثل العدالة والأخوة العالمية هي أهم من الحدود.

إلى ذلك، قال خيسوس سيادي نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية إنه سيكون أمراً كارثياً، إذا أمضى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك.



وكان ترمب قال أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما تبلغ 5% على جميع البضائع القادمة من المكسيك بدءاً من العاشر من يونيو حزيران لحين وقف الهجرة السرية عبر الحدود الجنوبية.