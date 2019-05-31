بنس: نسعى للحصول على موافقة لاتفاقية "يوسمكا" في الصيف

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إنه يسعى لجعل الكونغرس يصدق على اتفاقية التجارة الجديدة لأميركا الشمالية هذا الصيف، بعد أن أشارت كندا والمكسيك كلتاهما إلى أنهما جاهزتان لبدء إجراءات الموافقة.

وكان بنس يتحدث في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا. وبنس هو أبرز شخصية في إدارة ترمب مكلفة بالحصول على موافقة الكونجرس على اتفاقية (يوسمكا) التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وتهدف الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي إلى أن تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). ولم تصدق عليها أي من الدول الثلاث حتى الآن.



وبدأت كندا رسميا عملية الموافقة يوم الأربعاء، وأعلن الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الخميس عن نية حكومته إرسال المعاهدة إلى الكونجرس المكسيكي للتصديق عليها.



وأبلغ بنس الصحفيين بينما كان يجلس إلى جوار ترودو‭ ‬"لدينا فرصة تاريخية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا من خلال إقرار يوسمكا".



وأضاف قائلا "أريد أن اؤكد لكم أننا نبذل جهودا نشطة للحصول على موافقة الكونجرس في الولايات المتحدة هذا الشهر".



وبنس هو أبرز مسؤول في إدارة ترمب يقوم بزيارة رسمية إلى كندا منذ أن خرج الرئيس دونالد ترمب غاضبا من قمة لمجموعة السبع استضافها ترودو العام الماضي واتهم رئيس الوزراء بأنه "مخادع وضعيف".