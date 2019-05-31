بعد أزمة الليرة.. الاقتصاد التركي ينزلق نحو مرحلة ركود

انكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، منسجماً تقريبا مع التوقعات لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.

وكان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز الـ5% قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36% مقابل الدولار منذ نهاية 2017.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز انكماش الاقتصاد 2.5% على أساس سنوي في أحدث ربع سنة.



وبالمقارنة مع الربع السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 1.3% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة تقلص عجز التجارة الخارجية لتركيا 55.6% على أساس سنوي في أبريل إلى 2.982 مليار دولار.



وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت 4.6% بينما انخفضت الواردات 15.1% مقارنة مع إبريل 2018.