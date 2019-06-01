أميركا تبدأ في تحصيل رسوم أعلى على سلع صينية

بدأت الولايات المتحدة في تحصيل رسوم جمركية أعلى تبلغ 25% على سلع صينية كثيرة وصلت إلى الموانئ الأميركية صباح السبت في تكثيف للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مما أدى إلى فرض الصين تعريفات جمركية انتقامية.



وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الزيادة في الرسوم على قائمة من السلع الصينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار في العاشر من مايو أيار ولكنه وافق على فترة سماح للبضائع المحمولة بحرا والتي غادرت الصين قبل هذا الموعد ليتم تطبيق الرسوم السارية قبل ذلك وهي 10%.



وفي 15 مايو أيار، حدد مكتب الممثل التجاري الأميركي الأول من يونيو حزيران موعدا نهائيا لهذه السلع التي تصل إلى الولايات المتحدة تبدأ بعدها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في تحصيل الرسوم التي تبلغ 25% في الموانئ الأميركية.

وانتهت المهلة الساعة 12:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم السبت.



وتشمل زيادة التعريفة الجمركية مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية والمكونات الوسيطة من الصين بما في ذلك خوادم الإنترنت والأثاث والمكانس الكهربائية ومنتجات الإضاءة.



وبدأت الصين في وقت سابق اليوم السبت في تحصيل رسوم انتقامية أعلى على معظم السلع الواردة في قائمة مستهدفة تشمل بضائع أميركية قيمتها 60 مليار دولار. وكانت هذه التعريفات قد أعلنت في 13 مايو أيار وبدأ سريانها عند منتصف الليل في بكين (16:00 بتوقيت غرينتش) وتفرض رسوما إضافية تبلغ 20 في المئة أو 25 في المئة على أكثر من نصف 5140 منتجا أميركيا مستهدفا.

وكانت الصين قد فرضت من قبل رسوما إضافية تبلغ خمسة في المئة أو عشرة في المئة على السلع المستهدفة.