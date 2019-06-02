ENBD: حدوث "بريكست" دون اتفاق يبقى الاحتمال الأكبر

قال رئيس قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، تيموثي فوكس، إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تشكل خطرا على اقتصادات الدول في كافة أنحاء العالم وليس فقط على الأطراف المعنية.

وحول ملف بريكست أوضح فوكس في مقابلة مع قناة "العربية" أن الاحتمالية الأكبر هي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال إن من المتوقع انخفاض النمو إلى 1% أو أقل في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وتوقع فوكس التوصل لاتفاق "أميركي - صيني" مشروط بحلول شهر أغسطس المقبل.

ولفت إلى أن تراجع العوائد على سندات الخزانة الأميركية يشير إلى القلق.