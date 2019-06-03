انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين في الربع الأول من 2019، إلى 12.5% مقارنة بـ 12.7% في الربع السابق.

وقالت الهيئة إن معدل بطالة السعوديين الذكور 6.6%، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات 31.7% في الربع الأول من 2019م، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان سعوديين وغير سعوديين فقد انخفض إلى 5.7% مقارنة بـ 6.0% في الربع الرابع 2018م.

كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين للربع الأول حيث بلغ 42.3% مقارنة بـ 42.0% في الربع السابق له، حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى 20,5% مقارنة بـ 20.2% في الربع السابق له، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور إلى 63.3% مقارنة بـ 63.0% للربع السابق له.

وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) (3,112,029)، ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات)، فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الأول من عام 2019 (945,323) فردًا.