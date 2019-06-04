ترمب: اتفاق ما بعد "بريكست" يوفر إمكانات كبيرة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغبة أميركا في إبرام "اتفاق تجاري هام" مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترمب في مؤتمر مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، إن كلا البلدين يحقق أداءً جيداً، مشيراً إلى أن بريطانيا تعد أكبر مستثمر أجنبي في أميركا، وأكبر سوق للصادرات الأميركية في أوروبا.

وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق تجاري كبير مع بريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يوفر إمكانات كبيرة ضعف ما هو موجود حالياً.

كما قال ترمب: "أتوقع أن بريكست سيحصل ويجب أن يحصل".

من جانبها، لفتت ماي إلى أن حجم التبادل التجاري بين بريطانيا وأميركا بلغ 190 مليار جنيه إسترليني، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المشتركة تريليون دولار.

وقالت إن نقاشات موسعة تجري حول اتفاق مع أميركا بعد "بريكست"، مضيفة أن العلاقة بين البلدين سوف تنمو وتتعمق "بناء على الأفكار التي سمعناها من الجانب الأميركي".

ويشكل إبرام اتفاق تجاري ثنائي يدخل حيز التنفيذ بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي الأولوية القصوى للطرفين.

وقد ضم الاجتماع المشترك في قصر سانت جيمس نحو عشر شركات رائدة من بريطانيا والولايات المتحدة.