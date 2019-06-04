عجز ميزانية فرنسا يتسع ليتخطى 67 مليار يورو

اتسع عجز الميزانية الفرنسية إلى 67.2 مليار يورو (75.6 مليار دولار) بنهاية أبريل من 54.3 مليار يورو قبل عام، وفقاً لبيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء.

وفي ديسمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إن عجز الميزانية سيتجاوز على الأرجح حد الـ3% من‭ ‬ إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي، متوقعاً أن يسجل نحو 3.2% العام المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قدم تنازلات لمحتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق من ديسمبر، مما تسبب في عجز بالميزانية قدره عشرة مليارات يورو، ما يعادل 11.30 مليار دولار.

وفي مسعى لتهدئة محتجي حركة السترات الصفراء، أعلن ماكرون زيادة الحد الأدنى للأجور وخفضاً ضريبياً لمعظم المتقاعدين.

وقبل إعلانه، كانت التوقعات تشير إلى عجز في الميزانية بنسبة 2.8% في 2019.