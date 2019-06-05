نظرة متشائمة من البنك الدولي..لماذا خفض توقعاته؟

خفض البنك الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في ضوء النزاعات التجارية والضغوط المالية، ومظاهر التباطؤ الحاد بشكل غير متوقع في البلدان الأكثر ثراء.

البنك، وهو وكالة لمكافحة الفقر، يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% هذا العام. وسيكون ذلك أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام 2016، وهو أقل من نمو 2.9% الذي توقعته الوكالة في يناير.

وخفض البنك الدولي التصنيف الائتماني لكل منطقة رئيسية رغم أنه أبقى توقعاته لعام 2019 للنمو في الولايات المتحدة عند 2.5%.

وفي البلدان الـ19 التي تستخدم عملة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.2%، منخفضاً من 1.8% العام الماضي، و1.6% وفق توقعات البنك الدولي في يناير.

وتباطأت التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية التي شنتها إدارة ترمب ضد الصين، ومن المتوقع أن تتوسع بنسبة 2.6% فقط هذا العام.