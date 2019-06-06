ترمب يهدد المكسيك مجدداً.. إما اتفاق أو رفع الرسوم

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن المناقشات بين الولايات المتحدة والمكسيك حول الهجرة سيتم استئنافها اليوم، بعد عدم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التي جرت أمس الأربعاء.

وكتب ترمب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن "مناقشات الهجرة في البيت الأبيض مع ممثلي المكسيك انتهت لهذا اليوم. وأضاف أن هناك تقدماً يتم إحرازه لكن ليس بما فيه الكفاية".

وتأتي تعليقات ترمب بعد لقاء نائب الرئيس مايك بنس مع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، لمدة 90 دقيقة داخل البيت الأبيض يوم أمس.

وأوضح الرئيس الأميركي أن عدد الاعتقالات الحدودية لشهر مايو الماضي، بلغ نحو 133 ألف شخص بسبب رفض المكسيك والديمقراطيين الأميركيين في الكونغرس الإنفاق على إصلاح الهجرة.

وخلال شهر مايو الماضي، تم اعتقال 144 ألف مهاجر بطريقة غير قانونية على الحدود الأميركية المكسيكية من بينهم 11 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 32% عن أرقام شهر أبريل السابق له، مسجلاً بذلك أعلى رقم في حوالي 13 عاماً، بحسب إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

وأشار ترمب إلى أنه سيتم استكمال محادثات إضافية مع المكسيك اليوم، مع التأكيد على أن عدم التوصل إلى اتفاق يعني بدء سريان مفعول التعريفات البالغة 5% على كافة السلع المكسيكية بدءاً من الاثنين، مع الزيادات الشهرية وفقاً للجدول الزمني المخطط.

وخلال الأسبوع الماضي، أوضح البيت الأبيض أنه بدءاً من 10 يونيو سيتم فرض تعريفات بنحو 5% على كافة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من المكسيك، وستتم زيادتها لـ15% في أغسطس ثم إلى 20% في بداية سبتمبر، لتصل إلى 25% أوائل أكتوبر.

وأضاف ترمب: "كلما ارتفعت التعريفات الجمركية كلما ارتفع عدد الشركات التي ستعود إلى الولايات المتحدة".