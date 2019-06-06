صندوق النقد: رسوم التجارة ستقلص النمو العالمي في 2020

حذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الصينية الحالية، وتلك التي يهدد الطرفان بفرضها، قد تقلص الناتج الاقتصادي العالمي 0.5% في 2020، وذلك بينما يستعد المسؤولون الماليون من كبرى الاقتصادات في العالم لعقد اجتماع في اليابان مطلع الأسبوع القادم.

وقالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد في مدونة ومذكرة إحاطة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، إن فرض رسوم على كامل التجارة بين البلدين، كما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيؤدي إلى تبخر نحو 455 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، في خسارة تتجاوز حجم اقتصاد جنوب إفريقيا عضو المجموعة، وفقاً لما نقلته "رويترز".

موضوع يهمك خفض البنك الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في ضوء النزاعات التجارية والضغوط المالية، ومظاهر التباطؤ الحاد بشكل غير متوقع... نظرة متشائمة من البنك الدولي..لماذا خفض توقعاته؟ اقتصاد

وقالت لاغارد في مدونة للصندوق: "تلك جروح ذاتية يجب تجنبها.. كيف؟ بإزالة الحواجز التجارية الموضوعة في الآونة الأخيرة وتفادي مزيد من الحواجز بأي شكل كانت".

وكان البنك الدولي خفض أمس توقعاته للاقتصاد العالمي في ضوء النزاعات التجارية والضغوط المالية، ومظاهر التباطؤ الحاد بشكل غير متوقع في البلدان الأكثر ثراء.

البنك، وهو وكالة لمكافحة الفقر، يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% هذا العام. وسيكون ذلك أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام 2016، وهو أقل من نمو 2.9% الذي توقعته الوكالة في يناير.

وخفض البنك الدولي التصنيف الائتماني لكل منطقة رئيسية رغم أنه أبقى توقعاته لعام 2019 للنمو في الولايات المتحدة عند 2.5%.