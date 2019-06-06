"فيات" تسحب عرضها وتبدد صفقة الاندماج مع "رينو"

سحبت شركة "فيات كرايسلر" للسيارات عرضها للاندماج مع شركة رينو الفرنسية في صفقة بقيمة 33 مليار يورو، كانت ستخلق ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، وفقاً لما نشرته "فاينانشال تايمز".

وتراجعت أسهم شركة "رينو" بنسبة 7% في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد أن قالت "فيات كرايسلر" في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إنها تتخلى عن الاندماج المخطط لأن "الظروف السياسية في فرنسا غير متوفرة حاليًا لنجاح مثل هذا الدمج". كما تراجعت أسهم "فيات كرايسلر" FCA بنسبة 3% في بورصة ميلانو.

جاء هذا القرار بعد أن رفض مجلس إدارة شركة "رينو" للمرة الثانية، قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم المضي في الصفقة، قائلًا إن الحكومة الفرنسية، أكبر مساهم فيها بنسبة 15%، طلبت التأجيل.

وبعد أكثر من ست ساعات من النقاش مساء الأربعاء، في مقر "رينو" في باريس، قالت شركة صناعة السيارات الفرنسية إنها "غير قادرة على اتخاذ قرار بسبب الطلب الذي أعرب عنه ممثلو الحكومة الفرنسية بتأجيل التصويت إلى وقت لاحق".

وقال شخص مقرب من شركة "رينو"، إن قرار "فيات كرايسلر" سحب الاقتراح أمر مفهوم، بالنظر إلى إحجام الحكومة الفرنسية عن الدخول في "محادثات هادفة".