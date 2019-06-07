السعودية تطرح في ميونخ 7 فرص استثمارية بـ12.7 مليار ريال

طرحت المنصة اللوجستية السعودية في معرض لوجستيات النقل 2019 بمدينة ميونخ الألمانية سبع فرص استثمارية بقيمة تجاوزت 12.7 مليار ريال.

ووفقا لمسودة شملت الفرص الاستثمارية السبع "منح امتياز للتعامل مع البضائع المشحونة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتطوير وتشغيل مناطق لوجستية في مواقع رئيسة على مقربة من السواحل الشرقية والغربية، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتضمنت الفرص الاستثمارية تطوير وتشغيل ساحات متعددة الوسائط للسكك الحديدية العامة وسكك شحن البضائع".

كما جاءت الفرص في "مصنع تصنيع عجلات لإنتاج عجلات للقطارات في الرياض والدمام، ومصنع لتعبئة ولف محركات الجر بالمنطقة نفسها، إنشاء مصنع مركبة عربة نقل وتركيبها، وتشغيل وصيانة قطار المشاعر المقدسة والمرافق ذات الصلة بمنطقة مكة المكرمة".

وشاركت السعودية في معرض لوجستيات النقل 2019 بمدينة ميونخ الألمانية على مدار أربعة أيام، من خلال المنصة اللوجستية السعودية.

ويعد المعرض محورا لصناعة الخدمات اللوجستية العالمية، ويقدم الحلول المثلى لكل المتطلبات، إذ يجمع ما بين المنتجات والتقنيات والأنظمة المبتكرة، مع الخبرات المتراكمة، وركز المعرض تركيزا قويا على المبيعات، حيث تخلله إبرام صفقات عدة.

يذكر أن معرض لوجستيات النقل بميونخ يعد من أبرز المعارض في أوروبا في مجال صناعة النقل وشحن البضائع والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات، ويقام دوريا كل عامين في مدينة ميونخ بألمانيا منذ عام 1978.