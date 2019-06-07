ثروات الأميركيين تقفز لـ 108.6 تريليون دولار أوائل 2019

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ثروات الأميركيين زادت أوائل العام الحالي مع ارتفاع أسعار الأسهم بقوة وانتعاش الأوضاع المالية للأسر بعد تراجع تاريخي في نهاية 2018.

وقال مجلس الاحتياطي في تقرير ربع سنوي، إن صافي ثروات الأميركيين زاد إلى 108.6 تريليون دولار في نهاية مارس، مرتفعا 4.5%، عن مستواه في نهاية ديسمبر.

وتشمل الزيادة ارتفاعا بنسبة 12% في قيمة أسهم الشركات التي في حوزة الأسر.

وكانت أسواق المال الأميركية تراجعت بشدة قرب نهاية 2018 مع تخوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوترات التجارة الدولية واحتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة.

لكن أسعار الأسهم انتعشت هذا العام بعد أن أوضح مجلس الاحتياطي أنه لن يرفع الفائدة، وإن كانت حركة الأسهم أشد تذبذبا في الشهر الماضي مع تهديد إدارة ترامب بتصعيد حربها التجارية مع الصين وفرض رسوم على الواردات من المكسيك.

وأظهر تقرير مجلس الاحتياطي الصادر الخميس أن المستهلكين الأميركيين يواصلون زيادة الاقتراض. وزادت ديون الأسر الأميركية 2.3% على أساس سنوي إلى 15.7 تريليون دولار في الربع الأول، لكن في تباطؤ عن معدل النمو البالغ 2.8% المسجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.