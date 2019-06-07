هكذا ارتفع متوسط أجور السعوديين

سجل متوسط الأجر الشهري للموظف السعودي في القطاعات كافة، نموا نسبته 2.1%، بنحو 210 ريالات، وذلك خلال عام، ليبلغ 10299 ريالا في نهاية الربع الأول من 2019، مقارنة بـ10089 ريالا في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية فإن ارتفاع متوسط الأجر الشهري للمواطن يعود لنمو متوسط الأجر الشهري للموظف الحكومي، الذي زاد بنسبة 4% بنحو 442 ريالا ليبلغ 11537 ريالا في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ11095 ريالا في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ويصنف متوسط الأجر الشهري إلى أربعة قطاعات، "قطاع حكومي" و"قطاع خاص" و"المنظمات غير الربحية" و"المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية".

وأسهم ارتفاع متوسط الأجر الشهري للموظف السعودي الذي يعمل في "منظمات غير ربحية" في زيادة متوسط الأجر الشهري للموظف السعودي في القطاعات كافة، حيث نما بنحو 275 ريالا بنسبة 5.7% ليبلغ نحو 5091 ريالا في نهاية الربع الأول من 2019 مقارنة بـ4816 ريالا في نهاية الربع الأول من 2018.

في المقابل، تراجع متوسط الأجر الشهري للموظف السعودي في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بنحو 1829 ريالا بنسبة 13.8% ليصل إلى نحو 11417 ريالا في نهاية الربع الأول من 2019 مقارنة بـ13246 ريالا في نهاية الفترة ذاتها من 2018.

كما تراجع متوسط الأجر الشهري للمواطن الذي يعمل في "منشآت القطاع الخاص" بنسبة 1.4% بنحو 98 ريالا ليبلغ المتوسط نحو 7099 ريالا مقارنة بـ7197 ريالا في نهاية الربع الأول من 2018.

وبتوزيع متوسط الأجر الشهري للموظف السعودي على حسب الجنس يتضح أن الارتفاع في متوسط الأجر الشهري للذكور والإناث متقارب، حيث ارتفع متوسط الأجر الشهري للذكور بنسبة 2.1% بنحو 214 ريالا، فيما ارتفع للإناث بنسبة 2.3% بنحو 212 ريالا.

وبلغ متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 10503 ريالات مقارنة بـ10289 ريالا في نهاية الربع الأول من 2018، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للإناث السعوديات نحو 9442 ريالا في نهاية الربع الأول من 2019 مقارنة بـ9230 ريالا في نهاية الربع الأول من 2018.

وبحسب الفئة العمرية، فقد جاء من أعمارهم من 45 سنة إلى 59 سنة هم الأعلى من حيث المتوسط وينقسمون إلى ثلاث فئات، الأول من 45 سنة إلى 49 سنة، حيث يتقاضون أجرا شهريا متوسطه 13452 ريالا.

ثانيا، من 50 سنة حتى 54 سنة، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري لهم نحو 13941 ريالا، وأخيرا، من 55 سنة حتى 59 سنة، إذ بلغ متوسط الأجر الشهري لهم نحو 13101 ريال.

أما ما بين 30 حتى 34 سنة، فمتوسط الأجر الشهري بلغ 9430 ريالا، ثم من أعمارهم 65 عاما وما فوق بمتوسط قدره 8458 ريالا. بعدهم ما بين 25 حتى 29 عاما بمتوسط قدره 8045 ريالا. يليهم ما بين 20 حتى 24 عاما بمتوسط قدره 6381 ريالا. وآخرهم من أعمارهم ما بين 15 عاما حتى 19 عاما ويبلغ المتوسط الشهري لهم نحو 5080 ريالا.