قناة السويس.. إيرادات تاريخية بـ 72 مليار جنيه في 2018

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن #قناة_السويس المصرية سجلت أعلى معدل للتحويلات المالية للخزانة العامة للدولة في تاريخها.

وذكر بيان لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن قناة السويس حولت للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه بالعام المالي 2018 / 2019، مما يعد أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها.

وأوضح البيان أن التحويلات المالية لقناة السويس جاءت بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.

وأفاد البيان بأن هذا الأداء يعكس النمو المطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها الأمر الذي أسهم في زيادة تنافسية القناة.

وذكر تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغت نحو 104.2 مليار جنيه فى العام المالى 2018 / 2019، مقارنة بنحو 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016 / 2017، بنسبة نمو تبلغ نحو 40.4%.

وقد أدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة في #الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه في العام المالي 2016 / 2017 إلى 72.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة نمو تبلغ نحو 36.5%.