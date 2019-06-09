الإمارات.. توقعات بنمو الاقتصاد 2.5% بـ 2019

قال رئيس قسم الأبحاث في بنك #الإمارات دبي الوطني تيموثي فوكس، إن تقديرات النمو الاقتصادي بدولة الإمارات، تشير إلى نسبة تتراوح بين 2% و2.5% خلال العام الحالي.

وأشار فوكس في مقابلة مع "العربية" إلى التحدي الأكبر أمام النمو المتمثل في رفع الاستهلاك، موضحاً أن "أحد العوامل التي تعيق الاستهلاك هو التوظيف ولا نرى نموا في الوظائف لنرى تأثيرا على الاستهلاك".

كما أشار إلى أهمية الخطة التحفيزية من الحكومة بقيمة 50 مليار درهم على ثلاث سنوات، مؤكداً أن "بعضا من الانفاق ينتج عن هذه الخطة بجانب الإعلان عن عدم تحصيل بعض الرسوم وهذا يزيد من الثقة في الاقتصاد".

وكان فوكس قد اعتبر أن #الحرب_التجارية بين الصين والولايات المتحدة تشكل خطرا على اقتصادات الدول في كافة أنحاء العالم وليس فقط على الأطراف المعنية. وحول ملف بريكست أوضح فوكس أن الاحتمالية الأكبر هي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.