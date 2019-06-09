إنفاق المستهلكين بالسعودية يقفز لـ86.8 مليار ريال في أبريل

ارتفع إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر أبريل الماضي إلى 86.8 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.9%، ما يعادل 4.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 82.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما تراجع الإنفاق في أبريل بنحو 2.2%؜، مقارنة بـ88.7 مليار ريال في شهر مارس 2019، مع الأخذ في الحسبان أن إنفاق مارس يعد الأعلى في نحو عشرة أشهر. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وبلغ متوسط الإنفاق الشهري منذ مطلع 2019 حتى نهاية شهر أبريل نحو 83.7 مليار ريال، مقارنة بمتوسط الإنفاق الشهري في ذات الفترة من العام الماضي والبالغ نحو 79.8 مليار ريال، بزيادة بلغت 4.8%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

ويواصل إنفاق المستهلكين في السعودية نموه على أساس سنوي وللشهر الثامن على التوالي، حيث يستمر في النمو منذ شهر سبتمبر 2018.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال شهر أبريل 2019، من خلال نمو عمليات نقاط البيع بنحو 24.4٪؜ على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 3.9 مليار ريال، على الرغم من تراجع عمليات

السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، والمصارف بنسبة 1.1%، بقيمة 674 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.