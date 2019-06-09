لاغارد: تحكّم الشركات العملاقة بالمعلومات يهدد النظام العالمي

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، من أن شركات #التكنولوجيا العملاقة قد تسبب خللا كبيرا في النظام المالي العالمي ما يشكل تحديا لاستقرار هذا النظام.

وعلى سبيل المثال، قالت لاغارد إن هناك شركتين كبيرتين في الصين تسيطران على أكثر من 90% من سوق المدفوعات عبر الهواتف المحمولة.

وتزامنت تحذيرات لاغارد مع اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في اليابان، وستعقد على مستوى القادة نهاية الشهر الحالي.

ومن أبرز المخاوف التي أبدتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن شركات التكنولوجيا العملاقة قد تتسبب بأزمة مالية عالمية لاستخدامها بيانات ضخمة لعملائها وفروعها ذات الموارد المالية الوفيرة.

كما أبدت لاغارد قلقاً من أن عددا قليلا من تلك الشركات قادرة على التحكم بقواعدها المالية وبرامجها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في ترتيبات الدفع وتسوية الحسابات، كما أن هذه الشركات متخصصة بشكل كبير في برامج الدفع الذكية حول العالم ما يشكل تحديا لاستقرار النظام المالي وفاعليته حول العالم.

ووفق مراقبين فإن استشهاد لاغارد بالصين كمثال على هذا التحدي يأتي بسبب استفادة شركاتها الكبيرة من المنتجات المالية المتاحة في خلق وظائف عالية الجودة وأيضا عرضها لمنتجات مالية مبنية على معلومات وفرتها من الذكاء الاصطناعي.