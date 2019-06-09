لاغارد: خلافات التجارة الخطر الرئيسي على الاقتصاد

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي #كريستين_لاغارد من أن #الخلافات_التجارية تشكل "الخطر الرئيسي" على الاقتصاد العالمي.

وأضافت لاغارد أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد تضر بأي انتعاش اقتصادي عالمي.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول #مجموعة_العشرين في اليابان، حيث تحدث مشاركون عن "مناقشات معقدة" خلال صياغة البيان الختامي بسبب خلافات بين الولايات المتحدة من جهة والدول الأخرى الأعضاء في المجموعة من جهة أخرى.

كما دعت لاغارد مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية إلى إعطاء الأولوية لحل النزاعات التجارية من أجل تخفيف المخاطر التي تهدد النمو العالمي، بحسب "رويترز".

وقالت في بيان بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "اجتمعنا في وقت يُظهر فيه الاقتصاد العالمي بوادر استقرار ومن المتوقع أن يتعزز النمو. وفي حين أن هذه أنباء جيدة، فالطريق أمامنا مازالت محفوفة بالمصاعب والمخاطر".

وتابعت "لتخفيف تلك المخاطر، شددت على أن حل #النزاعات_التجارية الحالية يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات، بما في ذلك إلغاء الرسوم القائمة وتفادي رسوم جديدة"، مضيفة أن العمل مطلوب أيضا لتحديث نظام التجارة الدولية.

وقالت لاغارد، التي شاركت في اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، "سيكون ذلك أفضل طريق أمام صناع السياسات لإضفاء مزيد من اليقين والثقة على اقتصاداتهم، ولمساعدة النمو العالمي، لا عرقلته".