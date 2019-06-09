واشنطن: محادثات صريحة مع الصين حول التجارة

أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشن، على هامش اجتماعات وزراء مالية #مجموعة_العشرين في اليابان أنه أجرى حديثًا صريحًا وبناء حول قضايا التجارة مع محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ.

وقال منوتشن في تغريدة،اليوم الأحد، إنه عقد اجتماعا بناء مع محافظ بنك الشعب الصيني، حيث أجرى "مناقشات صريحة" في مدينة فوكوكا بجنوب اليابان.

جاء ذلك بعد أن كان منوتشن قد صرح بأن التقدم الملحوظ في #المحادثات_التجارية متوقع خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا التي ستعقد نهاية الشهر وستشهد اجتماعا بين الرئيسين الأميركي والصيني.

وكانت المفاوضات التجارية قد توقفت بعد أن رفعت #الولايات_المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية الشهر الماضي، ما دفع الصين للتهديد باتخاذ إجراءات مضادة.

وقال منوتشن إن المحادثات التجارية تعطلت لأن بكين تراجعت عن بنود الاتفاق المبدئي.