تحسباً لبريكست.. بريطانيا تبرم اتفاقية تجارية مع كوريا

توصلت كوريا الجنوبية وبريطانيا إلى اتفاقية للتجارة الحرة الثنائية من حيث المبدأ، في إطار الجهود المبذولة للاستجابة إلى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في نهاية أكتوبر المقبل.

وأعلنت المديرة العامة لمكتب السياسات التجارية في وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، يو ميونج-هي، ووزير التجارة البريطاني، ليام فوكس، الذي يقوم بزيارة البلاد، اليوم الاثنين، إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من حيث المبدأ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقالت المسؤولة الكورية الجنوبية: "المصادقة من حيث المبدأ على الاتفاقية، ستسهم في منع حدوث حالة من الغموض وسط تدهور ظروف التصدير، مثل تعميق النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد الصيني".

ومن جانبه، ذكر فوكس، أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة من حيث المبدأ، سيسمح للشركات الكورية والبريطانية بالتبادلات دون حواجز إضافية، وسيضع أساسًا لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين.

وتركز الاتفاقية على ضمان الاستمرارية والسلامة في التجارة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا، من خلال الحفاظ على العلاقة التجارية بين البلدين على مستوى مماثل لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.