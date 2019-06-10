حساب المواطن: اليوم صرف الدفعة التاسعة عشرة من الدعم

أعلن برنامج حساب المواطن المخصص لتقديم الدعم للأسر أصحاب الدخل المحدود والمتوسط في السعودية، عن إيداع الدفعة التاسعة عشرة من الدعم للمواطنين المستفيدين، حيث سيتم صرف المستحقات اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019، كما أفاد حساب المواطن عن بدء التسجيل للدفعة العشرين، مشدد على ضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل الخاصة بالمستفيد.

وأكد برنامج حساب المواطن أن عملية صرف الدفعة التاسعة عشر ةمن مستحقات الدعم للمواطنين ستبدأ اليوم الاثنين، حيث حدد الحساب موعدا معينا لصرف المستحقات للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، فقد تم تخصيص العاشر من كل شهر لإيداع الأموال في الحساب وصرفها لكافة المستفيدين.

الجدير بالذكر أن حساب المواطن صرف الدفعة الثامنة عشرة من المستحقات للمواطنين المستفيدين في 9 مايو الماضي، الذي صادف بداية شهر رمضان، وشدد الحساب على ضرورة أن يفصح المستفيد عن جميع مصادر دخله ليتم مقارنة شروط الأهلية والاستحقاق وحتى لا يتم حرمان المتقدمين من الاستفادة من الدعم.