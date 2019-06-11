دبي: السعودية الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً

أظهرت بيانات تجارة #دبي الخارجية للربع الأول 2019 أن #السعودية تأتي بمركز الشريك التجاري الأول للإمارة، خليجيا وعربيا والرابع عالميا بتجارة بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم.

وتصدرت الصين شركاء دبي التجاريين العالميين، بقيمة 36.4 مليار درهم، بالربع الأول، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة بلغت قيمتها 33.4 مليار درهم ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث بتجارة بلغت قيمتها 19.5 مليار درهم، ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالميا بتجارة بلغت قيمتها 12.4 مليار درهم.

وحققت القيمة الإجمالية لتجارة دبي الخارجية نموا قويا إذ بلغت في الربع الأول من العام الجاري نحو 339 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 7% بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من العام ،2018 بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2019 يظهر قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو ويعكس نجاح دولة الإمارات في تنويع بنيتها الاقتصادية.

وأظهرت إحصائية #جمارك_دبي أن الإمارة حققت خلال الربع الأول من العام الحالي قفزة كبيرة في حجم التجارة الخارجية مسجلة نموا في كمية التجارة بنسبة 32% ليصل وزن البضائع في تجارتها الخارجية إلى 27.71 مليون طن بزيادة قدرها 6.71 مليون طن عن كمية التجارة بالربع الأول من العام 2018.

وخلال السنوات العشر الماضية 2010 – 2019 سجلت تجارة دبي الخارجية نموا بنسبة 58% تمثل زيادة بنحو 124 مليار درهم عن قيمتها في الربع الأول من العام 2010 البالغة 215 مليار درهم.

وشمل النمو - الذي تحقق في تجارة دبي الخارجية بالربع الأول من العام 2019 - مكونات التبادل التجاري كافة حيث شهدت الصادرات قفزة قوية بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى أكثر من 42 مليار درهم مسجلة زيادة بواقع 9.7 مليار درهم.

كما حققت الواردات نموا بنسبة 4% لتصل قيمتها إلى أكثر من 190 مليار درهم بزيادة قدرها 6.7 مليار درهم في حين حققت إعادة التصدير نموا بنسبة 7% لتصل قيمتها الى أكثر من 106 مليارات درهم بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم.

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نموا قويا بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى أكثر من 147 مليار درهم بزيادة بلغت 24.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة أكثر من 189 مليار درهم وتجارة المستودعات الجمركية 2.3 مليار درهم.

كما حققت تجارة دبي الخارجية المنقولة جوا في الربع الأول من العام 2019 نموا بنسبة 11% لتصل قيمتها إلى نحو 158 مليار درهم كما نمت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر البحر بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى نحو 129 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة برا نحو 52 مليار درهم.

وحافظت الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية على صدارتها في أعلى البضائع قيمة بتجارة دبي الخارجية وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف في الربع الأول من العام 2019 نحو 41.7 مليار درهم.

وسجلت قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات مجتمعة نحو 90 مليار درهم بنمو 9% كما نمت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف عن العام الماضي لتبلغ 21 مليار درهم.